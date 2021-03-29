Врач назвал продукты, которые отравляют кишечник

Врач Томас Фрилинг перечислил продукты, которые опасны для кишечника. Их употребление может привести к появлению вредных бактерий, которые сделают кишечник уязвимым для болезней.

Об этом он рассказал изданию Focus.

«Неправильная пища распространяет в кишечнике вредные бактерии, которые со временем делают его более восприимчивым к заболеваниям», — объяснил Фрилинг.

Он уточнил, что стоит отказаться от употребления в больших количествах обжаренных или копченых колбасных изделий, а также продуктов, которые содержат и «плохие жиры» — масло, сало, майонез — и сахар. Чтобы поддерживать здоровье кишечника стоит придерживаться средиземноморской, преимущественно вегетарианской диеты. Она должна быть богата клетчаткой.

Людям, у которых слизистая кишечника не повреждена, стоит добавить в рацион бобовые, такие как горох, чечевица, нут, и некоторые овощи, например шпинат или морковь. Отдельное внимание он уделил пользе бананов — они содержат вещества, которые увеличивают число противовоспалительных кишечных бактерий.