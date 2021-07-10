Врач назвал продукты для полезного сочетания с ягодами

Некоторые продукты в сочетании с ягодами могут раскрыть их полезные свойства. Лучше всего брать для этого творог, отметила доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.

«Сочетание с творогом, кисломолочным продуктом, дает лучшее усвоение не только белка, но и других полезных микроэлементов. Более того, творог содержит много триптофана, из этой аминокислоты синтезируется серотонин (гормон счастья — прим.ред.)», — рассказала медик радио Sputnik.

Она добавила, что в ягодах содержатся эфирные масла, увеличивающие активность лимбической системы. В итоге во время поедания творога с ягодами можно получить вкусовой оргазм, отметила Мухина. Но это далеко не единственное полезное сочетание.

«Лучше всего есть ягоды на завтрак с молочным белком, потому что они особенным образом сочетаются с казеином. Многие блюда высокой кухни содержат ягоды со сливками или ягоды со сметаной, ягоды часто подаются с сырными тарелками», — перечислила диетолог.

Еще Мухина посоветовала есть ягоды с яичным белком. Можно сделать вкусный и полезный десерт с безе.