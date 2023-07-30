Здоровье 30 июля 2023, 04:50 Врач назвал продукт, способный запустить рак и цирроз печени Гепатолог Вялов: газированные напитки без сахара Freepik

Читать 360tv в

Газированные напитки негативно влияют на организм, вызывая ряд опасных заболеваний, в том числе рак. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов, его слова передала «Российская газета».

Он отметил, что большое количество сахара в газировках вовсе не единственная опасность для человека. Вредным также является сам газ. Он отрицательно влияет на работоспособность желудка и вызывает отрыжку, которая в будущем превращается в изжогу.

Реклама

«Изжога сжигает нижнюю часть пищевода. В результате там могут образовываться эрозии, язвы, вплоть до рака пищевода», — заявил врач.

Эксперт отметил, что газированные напитки без сахара несут в себе тот же вред, что и алкоголь. В них содержится много фруктозы, которая негативно влияет на печень. Компонент нарушает обмен веществ в клетках органа и превращается в жир, после чего откладывается в печени и вызывает воспаление. Чрезмерное употребление газировки без сахара может привести к циррозу.

Ранее терапевт Камила Исаева назвала продукты, которые провоцируют раннее старение. По ее словам, это пищевые добавки с консервантами, ароматизаторами, красителями и загустителями.