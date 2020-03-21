Врач назвал продукт, который поможет россиянам укрепить иммунитет

По его словам, морская капуста не пользуется большой популярность у россиян, хотя продукт может стать дополнительной подпиткой иммунитета. Это особенно важно во время вспышки сезонных простудных заболеваний и на фоне пандемии коронавируса.

«Один из эффектов, который оказывает морская капуста, — стимуляция иммунной системы, в частности, иммунитета антибактериального и противовирусного», — рассказал врач. Он добавил, что для стимуляции иммунитета подойдет любая морская капуста: и законсервированная в банке, и листы в виде чипсов.

Морская капуста, кроме помощи иммунитету, поможет разобраться и с хронической усталостью, ведь это самый богатый по йоду продукт в мире.

При этом врач подчеркнул, что морская капуста — это не лекарство от коронавируса. Употребление салатов с морской капустой несколько раз в неделю только повысит иммунитет, что, в свою очередь, снизит шанс заразиться любыми вирусами.

Недели домашней самоизоляции во время пандемии коронавируса могут стать хорошей возможностью укрепить здоровье. Подмосковные врачи посоветовали не упустить возможность поддержать свой иммунитет.