    21 марта 2020, 04:12

    Врач назвал продукт, который поможет россиянам укрепить иммунитет

    Валерия Шафирко

    Помочь россиянам укрепить иммунитет может морская капуста. В условиях вспышки сезонных простудных заболеваний и пандемии коронавируса стоит обратить внимание на этот продукт, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук и директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

    По его словам, морская капуста не пользуется большой популярность у россиян, хотя продукт может стать дополнительной подпиткой иммунитета. Это особенно важно во время вспышки сезонных простудных заболеваний и на фоне пандемии коронавируса.

    «Один из эффектов, который оказывает морская капуста, — стимуляция иммунной системы, в частности, иммунитета антибактериального и противовирусного», — рассказал врач. Он добавил, что для стимуляции иммунитета подойдет любая морская капуста: и законсервированная в банке, и листы в виде чипсов.

    Морская капуста, кроме помощи иммунитету, поможет разобраться и с хронической усталостью, ведь это самый богатый по йоду продукт в мире.

    При этом врач подчеркнул, что морская капуста — это не лекарство от коронавируса. Употребление салатов с морской капустой несколько раз в неделю только повысит иммунитет, что, в свою очередь, снизит шанс заразиться любыми вирусами.

    Недели домашней самоизоляции во время пандемии коронавируса могут стать хорошей возможностью укрепить здоровье. Подмосковные врачи посоветовали не упустить возможность поддержать свой иммунитет.