Здоровье 19 июля 2023, 03:30 Врач назвал причины роста «косточек» на ногах Врач Бельхамиди: «косточки» на ногах могут расти из-за артрита и подагры Pxhere

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Летом люди чаще начинают замечать изменения на стопах ног. Одно из самых распространенных из них — так называемые «косточки». Чаще всего они встречаются у женщин, рассказал травматолог-ортопед, заместитель главного врача Клиники Ильи Труханова в Куркино («КИТ») Рашид Бельхамиди в комментарии «Газете.ru».

Причина, как заметил врач, есть у любой деформации. Hallux valgus (вальгусная деформация первого пальца стопы) чаще всего бывает у женщин. Недуг обычно развивается на фоне поперечного плоскостопия. Образование и рост «косточек» может усилиться в трех периодах: пубертатный, беременность и постменопауза.

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Также вальгусная деформация стоп часто встречается у людей, которые профессионально занимаются балетом, художественной гимнастикой или фигурным катанием. Кроме того, есть системные заболевания, для которых характерно образование узелков на кистях рук и на стопах. Среди них ревматоидный артрит, а также подагра.

В зависимости от угла смещения первого пальца различают четыре степени вальгусной деформации стопы. На первой из них отмечается набухание с внешней стороны большого пальца стопы, но без болезненных ощущений. На последней стадии «шишка» становится такого размера, что палец практически полностью перекрывает соседний. Человек чувствует боль, как при ходьбе, так и при отдыхе.

Для здоровья стоп врач рекомендовал ответственно подходить к выбору обуви.

«Стоит минимизировать хождение на каблуках либо в обуви с нефиксируемой нестабильной подошвой (вьетнамки, угги)», — заметил Бельхамиди.

Еще одним эффективным методом профилактики вальгусной деформации большого пальца стопы он назвал использование индивидуальных ортопедических стелек.