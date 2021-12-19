Врач назвал причины долгого сна зимой

В зимнее время у многих увеличивается продолжительность сна, но такой процесс является естественным. Об этом заявил сомнолог Михаил Полуэктов.

«Да, действительно, было доказано, что в осенне-зимний период продолжительность сна увеличивается. Это увеличение не связано с повышением потребности организма, а связано с изменением денно-светового дня и с уменьшением физической активности», — пояснил врач телеканалу «Звезда».

Он добавил, что переход на более долгий сон не является стрессовым для организма. При этом в летнее время люди чувствуют себя значительно лучше. По словам Полуэктова, в период длинного светового дня люди даже реже страдают психическими заболеваниями.

«Делать ничего не нужно, потому что эти изменения лежат в рамках допустимой нормы», — заключил сомнолог.

Ранее сомнолог Александр Калинкин предупредил, что сон более 12 часов может свидетельствовать о наличии опасных заболеваний. Продолжительный сон может говорить о наличии апноэ сна, хронической обструктивной болезни или нарколепсии.