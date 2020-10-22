Врач назвал причины чихания в транспорте. И это не COVID-19

Чихание иногда является реакцией на резкий запах парфюмерии или другой косметики в общественном транспорте. Также могло произойти механическое раздражение носовых рецепторов из-за пыли.

«Это может быть аллергический ринит у человека, если после контакта с аллергеном он не успел прочихаться», — добавила медик.

Если же чихает человек, страдающий инфекционным заболеванием, от распространения инфекции должна защитить медицинская маска.

При чихании выделяется большое количество капель слизи и слюны. По правилам использования индивидуального средства защиты при увлажнении маску необходимо сразу же поменять. Если запасной маски с собойнет, ее нужно заменить при первой же возможности. Помимо этого, не надо вытирать руками нос и лицо после чихания, поскольку потом этими же руками чихнувший будет держатся за перила, поручни. В таком случае врач советует воспользоваться одноразовыми бумажными платочками.

Медик не рекомендует сдерживать чих, потому что это сигнал организма о происходящих в носу реакциях.

Только лишь по чиханию нельзя определить, болен человек или нет. При наличии инфекционного заболевания проявятся и другие симптомы болезни: общее недомогание, боль и першение в горле, кашель, повышение температуры тела.