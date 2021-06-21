Врач назвал причину запаха изо рта у переболевших COVID-19

Переболевшие COVID-19 часто жалуются на появившийся запах гнили изо рта. Врач, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал Ura.ru, с чем это связано.

По словам медика, причиной неприятного запаха может быть гайморит, появляющийся как последствие ковида. То есть, запах на самом деле исходит не изо рта, а из носовых пазух.

«Вероятнее всего воспаление слизистой носа, которое повлекло снижение обоняния, воспалило гайморовы пазухи. Когда там появляется воспаление, то отекает слизистая не только пазух носа, но и в соустье. Это отверстие между пазухой и полостью носа. Отверстие вскрывается и это зловоние усиливается, потому что пазуха воспаляется все сильнее с каждым днем. По мере того, как это отверстие открывается, запах гнили выходит», — пояснил медик.

Гайморит, то есть, воспаление носовых пазух, может возникнуть как осложнение ринита, который часто наблюдается у пациентов с COVID-19. Зайцев посоветовал при возникновении симптомов обратиться к врачу и сделать рентгеновский снимок или КТ носовых пазух.