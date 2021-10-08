Врач назвал препараты, которые могут вызвать рак

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Антон Иванов рассказал «ФедералПресс», какие лекарственные препараты могут повышать риск развития онкологических заболеваний. Он подчеркнул, что речь идет исключительно о чрезмерном употреблении этих лекарств.

«Фармакологические препараты, содержащие в себе эстроген, повышают возможность развития у человека онкологических заболеваний. В эту группу входят различные противозачаточные средства (пероральные контрацептивы), а также лекарства, которые назначают женщинам при нарушении менструального цикла и для сглаживания расстройств, происходящих во время наступления менопаузы», — рассказал онколог.

Иванов добавил, что чрезмерное употребление алкоголя также может повысить риск возникновения опухолей молочной железы, толстой кишки, пищевода, головы, шеи, мочеточников, опасно с этой точки зрения и курение, поскольку при употреблении табака повреждается ДНК здоровых клеток.