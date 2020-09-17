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    17 сентября 2020, 17:14

    Врач назвал предшественника опухоли мозга

    Алена Макаренко

    Слуховые «спецэффекты», при которых человек начинает слышать сам себя, могут быть предвестником опухоли мозга. Об этом рассказал врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев, сообщил сайт «Аргументы и факты».
    Врач назвал предшественника опухоли мозга

    Таким образом организм «дает сигнал» о сбое. В этом случае не стоит затягивать с посещением врача. Помимо опухоли данный симптом может говорить о приближающемся инфаркте или инсульте, либо же предшествовать резкому скачку давления.

    Эта патология по-научному называется аутофония — субъективный шум в ушах. При ее развитии человек как будто начинает слышать сам себя. Шум может резко начаться в ухе и так же резко завершиться.

    Иногда это сигнал переутомления, но при постоянном подобном состоянии стоит обраться к лору. Врач осмотрит носоглотку, уши, полость глотки. Помимо этого, специалист проведет аудиометрию и тимпанометрию — специальные аппаратные обследования. Аудиограмма показывает звук на всех частотах, а тимпанометрия оценивает кондуктивную патологию. По этим анализам можно более детально оценить характер гула, отметил «Царьград».

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