Врач назвал предшественника опухоли мозга

Таким образом организм «дает сигнал» о сбое. В этом случае не стоит затягивать с посещением врача. Помимо опухоли данный симптом может говорить о приближающемся инфаркте или инсульте, либо же предшествовать резкому скачку давления.

Эта патология по-научному называется аутофония — субъективный шум в ушах. При ее развитии человек как будто начинает слышать сам себя. Шум может резко начаться в ухе и так же резко завершиться.

Иногда это сигнал переутомления, но при постоянном подобном состоянии стоит обраться к лору. Врач осмотрит носоглотку, уши, полость глотки. Помимо этого, специалист проведет аудиометрию и тимпанометрию — специальные аппаратные обследования. Аудиограмма показывает звук на всех частотах, а тимпанометрия оценивает кондуктивную патологию. По этим анализам можно более детально оценить характер гула, отметил «Царьград».