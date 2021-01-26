Врач назвал предполагаемое время начала третьей волны COVID-19 в РФ

Как она считает, вспышка может произойти в весеннее время. При этом ее нельзя будет назвать полноценной волной. По мнению специалиста, стоит ожидать лишь сезонной активизации, которую есть возможность предупредить.

«Сейчас нужно ждать масштабной вакцинации населения и выработки коллективного иммунитета против COVID-19, и тогда эти волны минимизируются. Если же вакцинация не будет такой масштабной, то весенний всплеск болезни будет», — уточнила Эйсмонт.

Она отметила, что пока в регионах крайне мало вакцины, есть риск быстрого распространения инфекции. В Свердловской области препараты уже закончились. Ожидается новая партия в объеме до 200 тысяч доз.