Врач назвал предполагаемое время начала третьей волны COVID-19 в РФ
Доктор медицинских наук Наталья Эйсмонт рассказала, когда в России предположительно может начаться третья волна распространения коронавируса, сообщил сайт NEWS.ru.
Как она считает, вспышка может произойти в весеннее время. При этом ее нельзя будет назвать полноценной волной. По мнению специалиста, стоит ожидать лишь сезонной активизации, которую есть возможность предупредить.
«Сейчас нужно ждать масштабной вакцинации населения и выработки коллективного иммунитета против COVID-19, и тогда эти волны минимизируются. Если же вакцинация не будет такой масштабной, то весенний всплеск болезни будет», — уточнила Эйсмонт.
Она отметила, что пока в регионах крайне мало вакцины, есть риск быстрого распространения инфекции. В Свердловской области препараты уже закончились. Ожидается новая партия в объеме до 200 тысяч доз.