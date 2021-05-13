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    13 мая 2021, 18:51

    Врач назвал предотвращающую раковые заболевания ягоду

    Анатолий Минкин

    Регулярное употребление в пищу клубники снижает риски возникновения ряда заболеваний, в том числе некоторых видов рака. Об этом в эфире программы «О самом главном» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург. Выпуск эфира опубликован на YouTube.

    Врач назвал предотвращающую раковые заболевания ягоду

    Врач пояснил, что большое количество разных видов пищевых волокон нормализует холестериновый обмен, что снижает риски инфаркта и инсульта. Каротиноиды и аскорбиновая кислота сильно укрепляют иммунитет.

    Кроме того, употребление этой ягоды в пищу станет профилактикой появления злокачественных опухолей. Содержащиеся в клубнике полифенолы блокируют рост кровеносных сосудов. Возникающие новообразования используют их для увеличения своего размера.

    Клубника полезна для профилактики рака кишечника, желудка, легких, щитовидной и предстательной желез.