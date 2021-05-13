Врач назвал предотвращающую раковые заболевания ягоду

Регулярное употребление в пищу клубники снижает риски возникновения ряда заболеваний, в том числе некоторых видов рака. Об этом в эфире программы «О самом главном» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург. Выпуск эфира опубликован на YouTube.

Врач пояснил, что большое количество разных видов пищевых волокон нормализует холестериновый обмен, что снижает риски инфаркта и инсульта. Каротиноиды и аскорбиновая кислота сильно укрепляют иммунитет. Кроме того, употребление этой ягоды в пищу станет профилактикой появления злокачественных опухолей. Содержащиеся в клубнике полифенолы блокируют рост кровеносных сосудов. Возникающие новообразования используют их для увеличения своего размера. Клубника полезна для профилактики рака кишечника, желудка, легких, щитовидной и предстательной желез.