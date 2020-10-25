Врач назвал правила безопасного использования берушей

Беруши нужно использовать по определенным правилам, иначе они могут нанести вред здоровью. Особенно важно не применять их повторно, если они одноразовые.

«Никогда не используйте повторно одноразовые беруши. Дело в том, что они обычно сделаны из пористого материала, который идеален для жизни и размножения в нем бактерий», — заявила врач-оториноларинголог Кира Базаркина. Ее слова приводит «АиФ».

Многие врачи говорят об опасности беруш. Этим приспособлением для сна можно легко повредить ухо, если вставлять их неаккуратно. Риск есть и при занесении инфекции, поэтому и сами беруши, и руки должны быть чистыми.

Важно и аккуратно доставать беруши из ушей. А еще — не давать свои личные приспособления для сна посторонним людям. При соблюдении таких простых правил проблем со здоровьем не возникнет. И все Базаркина уверена: если есть возможность не использовать беруши во сне, то лучше этого не делать.

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