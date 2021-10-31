Врач назвал повышающий риск образования тромбов в 20 раз продукт

Витамин K улучшает свертываемость крови и может привести к образованию тромбов у людей из группы риска, которые ведут сидячий образ жизни и страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Им стоит избегать продуктов, в которых много этого витамина. Из рациона совершенно точно нужно исключить петрушку, так как она повышает вероятность закупорки сосудов в 20 раз. Об этом в эфире Первого канала заявил врач-иммунолог Андрей Продеус.

«Три продукта [с наибольшим содержанием витамина К] — это петрушка, шпинат и базилик. <…> Причем петрушка абсолютный чемпион: в 100 граммах петрушки содержится 20 суточных доз витамина K. <…> А в базилике и шпинате, в свою очередь, это семь суточных доз и шесть суточных доз», — обьяснил Продеус.

Врач и телеведущая Елена Малышева добавила, что петрушка представляет реальную угрозу и повышает риск образования тромбов в 20 раз. Она призвала всех страдающих варикозной болезнью и атеросклерозом никогда не есть ни петрушку, ни шпинат, ни базилик.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что тромбоз на ранней стадии можно выявить при помощи анализов.