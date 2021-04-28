Врач назвал последствия слишком частого купания детей

Очевидно, что купание детей имеет свои преимущества. Главные из них — это удаление омертвевших клеток кожи, защита от неприятного запаха, очистка пор. Все это позволяет коже нормально функционировать. Но иногда родители могут переусердствовать с частотой купания, считает врач Сэм Хэй.

Чрезмерное воздействие воды и мыла на кожу ребенка может ее высушить, что может спровоцировать обострение кожных заболеваний, таких как экзема, а также вызвать сыпь и инфекции, приводит слова врача Mirror.

По словам Хэя, нет никакой медицинской необходимости в ежедневном купании ребенка — каждые два-три дня более чем достаточно.

Существует также ряд факторов, которые могут помочь определить, как часто нужно купать ребенка — от климата, до возможных кожных заболеваний. Конечно, важно не забывать об элементарной гигиене и искупать ребенка, если он испачкался.

«Грязь усиливает раздражение кожи и содержат бактерии, что приводит к более серьезным проблемам, таким как экзема или кожная инфекция», — напоминает врач.

Но при этом он отмечает, что если ребенок страдает кожными заболеваниями, такими как экзема, то следует уделять особое внимание его коже, поскольку частое купание может высушить ее.

Чтобы уменьшить вероятность обострения таких болезней, Хэй советует уменьшить частоту купания, и, по возможности, избегать использования мыла. Также врач рекомендует пользоваться детскими увлажняющими средствами после мытья, чтобы удержать влагу.

Еще одна рекомендация Хэя — это использование масла для ванн вместо мыла. Как отметил врач, оно намного мягче для кожи.

Также, по его словам, нужно учитывать климат. Например, зимой холодный воздух сушит кожу, а это значит, что принимать ванну лучше недолго и не в горячей воде.

В Московской области открыли первый в стране детский Центр генных дерматозов. Он заработал на базе Детского клинического многопрофильного центра Подмосковья. Там будут лечить детей с редкими генетическими заболеваниями кожи.