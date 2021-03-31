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    31 марта 2021, 13:35

    Врач назвал последствия потери обоняния после коронавируса

    Дарья Морозова

    Врач Владимир Зайцев рассказал, чем грозит потеря обоняния после перенесенного коронавируса. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

    По его словам, это приводит к бытовым проблемам, а также к психологическим. Человек, который не ощущает вкусов и запахов может потерять интерес к жизни и впасть в депрессию.

    Чтобы восстановить чувствительность следует обратиться к врачу. Кроме того, есть способы сделать это и в домашних условиях.

    «В специальных салонах ароматерапии можно купить небольшой флакон эфирного масла базилика и „слушать“ запах. Он не очень резкий, но очень стойкий, хорошо восстанавливает обонятельные луковицы, способствует улучшению обоняния и раскрывает обоняние пациента», — рассказал Зайцев.