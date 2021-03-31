Врач назвал последствия потери обоняния после коронавируса

Врач Владимир Зайцев рассказал, чем грозит потеря обоняния после перенесенного коронавируса. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

По его словам, это приводит к бытовым проблемам, а также к психологическим. Человек, который не ощущает вкусов и запахов может потерять интерес к жизни и впасть в депрессию.

Чтобы восстановить чувствительность следует обратиться к врачу. Кроме того, есть способы сделать это и в домашних условиях.

«В специальных салонах ароматерапии можно купить небольшой флакон эфирного масла базилика и „слушать“ запах. Он не очень резкий, но очень стойкий, хорошо восстанавливает обонятельные луковицы, способствует улучшению обоняния и раскрывает обоняние пациента», — рассказал Зайцев.