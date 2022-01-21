Врач назвал последствия одновременного заражения гриппом и COVID-19

«Омикрон» создает меньший риск смерти, чем иные штаммы вируса. При этом его пересечение с другими инфекциями назвали «плохой новостью». Их наложение друг на друга может увеличить летальность.

Об этом рассказал радио Sputnik кандидат биологических наук, заведующий лабораторией НИИ ФХБ имени А. Н. Белозерского МГУ имени М. В. Ломоносова Роман Зиновкин.

«Проводилась научная работа, когда ученые заражали мышей гриппом и COVID-19. И на фоне инфекции коронавируса грипп давал нехорошие осложнения, малосовместимые с жизнью. Наложение инфекций друг на друга может привести к тому, что летальность возрастет», — отметил он.

Двойная эпидемия гриппа и «омикрон»-штамма коронавируса может увеличить нагрузку на систему здравоохранения в стране, предупредил Зиновкин. Вакцинацию он назвал наиболее эффективным способом защиты от инфекций.

Тем, кто давно вакцинировался от ковида, Зиновкин рекомендовал сделать бустер. Также, по его словам, необходимо сделать прививку от гриппа. Особенно это касается тех людей, которые по роду деятельности много общаются.

Зиновкин призвал не переохлаждаться в холодное время года, следить за диетой и наблюдать за уровнем витамина D3. Врач рекомендовал также принимать цинк. Кроме того, Зиновкин напомнил о важности ношения защитных масок, которые предотвращают заражение.

Маленьким детям, заразившимся «омикроном», необходима срочная госпитализация. У них болезнь протекает подобно ротовирусу или энтеровирусу, вызывая серьезное поражение слизистой от полости рта до толстого кишечника. Дети при таком состоянии могут отказываться от еды и питья. Также у них появляются повышенная температура, рвота и понос. В такой ситуации у маленьких детей быстро наступает обезвоживание, что может привести к летальному исходу.