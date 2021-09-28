Врач назвал последствия, к которым приведет игнорирование насморка

Врач-отоларинголог Иван Лесков рассказал, что многие пациенты считают насморк чем-то несерьезным. Люди не задумываются, какие проблемы могут возникнуть в организме, если оставить этот вопрос нерешенным. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

«Мое мнение, что терпеть насморк не нужно. Если нос заложен, то, хотим мы того или нет, но сосудосуживающими препаратами пользоваться придется. Если этого не делать, то насморк может осложниться синуситом (воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух — лобных, верхнечелюстных и др., — ред.), поскольку отек носа перекрывает пазухи», — объяснил специалист.

Он добавил, что злоупотреблять сосудосуживающими препаратами все же не стоит. Организм быстро привыкает к таким лекарствам и, соответственно, требует увеличения дозы.

Чтобы такого не произошло, врач рекомендует регулярно при насморке промывать нос. Это можно сделать любыми солевыми растворами. Также от отека помогут спрей или капли, содержащие интерферон. Если же выделения зеленого цвета, придется пользоваться антибиотиками. Точную консультацию можно получить у своего лечащего врача, заключил Лесков.