Врач назвал появляющиеся за час до инфаркта мозга симптомы

Врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров рассказал о первых симптомах, которые появляются за час до инфаркта мозга. Если их знать, то можно спасти жизнь человеку и минимизировать осложнения.

Специалист рассказал «АиФ», что сильная головная боль, тошнота, ухудшение координации движений, снижение зрения и чувство онемения в руках говорят о начале инфаркта мозга.

«И это происходит буквально в течение получаса-часа, когда наступает закупорка артерии и начинается инфаркт мозга», — уточнил Аскаров.

Врач отметил, что поражение головного мозга проявляется триадой. У человека может нарушиться сознание и нарушиться речь. Она станет бессвязной, смазанной или медленной. Кроме того, отмечаются проблемы с координацией: пациент не сможет идти и будет падать, у него снизится мышечный тонус в руках и ногах.

Ранее врач-гематолог Дмитрий Евсеев рассказал россиянам, какой рацион питания поспособствует разжижению крови и будет препятствовать образованию тромбов. Нужно пить много воды — около двух литров в день, в пищу употреблять больше овощей и фруктов, особенно цитрусовые, гранат, имбирь, чеснок и свеклу. В них содержатся фитонциды, аскорбиновая кислота и селен, улучшающие работу сердца и снижающие вязкость крови.