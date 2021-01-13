Врач назвал плюсы мобильного приложения для определения наличия ковида по кашлю

Приложение «Сбера» для проверки на коронавирус по кашлю поможет не только людям, но и системе здравоохранения. Оно разгрузит ее от пациентов, которые не нуждаются в лечении, и поможет выявить серьезные случаи заболевания. Однако на начальных этапах заболевания оно не поможет.

Об этом «360» рассказала кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России, основатель Центра формирования здорового образа жизни, главный редактор журнала «Современное здоровье» Ирина Добрецова.

Она отметила, что приложение «Сбера» сможет работать в качестве скрининг-метода, экспресс-метода. Такие приложения могут на первом этапе дифференцировать какие-то сложные причины. И людям не придется при каждом чихе бежать к врачу.

«Такие электронные приложения просто помогут снизить нагрузку на систему здравоохранения. Иногда у человека просто возникает паника, что он кашляет, психосоматика запускается. И таких очень много обращений к врачу, на сегодняшний день, при большой нагрузке на здравоохранение, человек не может долго дозвониться — и еще больше начинает кашлять. Поэтому такие приложения помогут и разгрузить систему здравоохранения, и человеку очень быстро получить ответ», — пояснила она.

Добрецова отметила, что когда такие приложения запускают, в них вводят очень много данных, поэтому как скрининг-метод они очень хорошо работают. Программа окажет и положительное влияние, и поможет как системе здравоохранения, так и самим пациентам.

«86% пациентов с коронавирусом болеют в легкой форме, и тот кашель, который у них есть, не требует лечения. Тот кашель, когда, особенно, будет пневмония, система распознает. А вот легкая стадия течения с небольшими симптомами, когда нет никакой температуры… Этот кашель может вообще не отличаться от другого вирусного заболевания. Приложение будет считывать именно пневмонию — [это] специфический кашель, его можно услышать. А легкое покашливание и першение в горле не требует [особого] лечения, с ним не надо обращаться», — отметила Добрецова.

Лечение нужно при других симптомах — высокой температуре и одышке. Наличие последнего симптома легко проверить — человек не может спокойно подняться до второго этажа или сказать фразу до конца — у него появляется затрудненное дыхание.

«Это скрининговая система, которая должна выявить тяжелое течение заболевания. Но я бы не сказала, что это приложение для перестраховщиков, я бы не называла так. Психосоматические больные — это особая группа, к которым нужно особое отношение. Ее тоже нужно лечить. Это не значит, что это ерунда — на самом деле, человек себя так загнал, что заболел. Его можно вывести из такого состояния, но нужно другое отношение», — заключила она.