Врач назвал плюсы и минусы интервального голодания
Диетолог Жаровская: система интервального голодания подходит далеко не всем
Интервальное голодание может принести пользу некоторым людям, однако другим оно может серьезно навредить. Кроме того, мало кому удается сбросить вес на такой системе питания, рассказала в эфире радио Sputnik врач-диетолог Татьяна Жаровская.
Интервальное голодание — система, при которой сутки делят на два периода, в один из которых запрещено есть. Чаще люди выбирают систему 16/8, при которой разрешено есть в течение восьми часов в сутки. Такая система питания считается хорошим способом похудеть, но врачи считают, что она может принести больше вреда, чем пользы.
«Как врач я не рекомендую интервальное голодание, потому что при нем страдают поджелудочная железа, печень и желчный пузырь, и побочный эффект интервального голодания — заболевания этих органов брюшной полости. Так, большие перерывы между приемами пищи приводят к тому, что желчь копится, застаивается, усиливаются риски камнеобразования», — сказала Жаровская.
Кроме того, похудеть на этой системе удается не всем: часто после продолжительного голодания человек набрасывается на еду, пытаясь уместить побольше в разрешенные часы, что заканчивается перееданием.
Однако есть и те, кому такая система подойдет.
«Есть люди, которые генетически могут более редко есть, им подойдет такой метод питания, но это только 20-30% людей. Также есть исследование, что интервальное голодание хорошо работает при инсулинорезистентности, когда высокий инсулин и нарушение толерантности к глюкозе», — рассказала врач.