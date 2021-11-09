Врач назвал плюсы и минусы интервального голодания

Интервальное голодание может принести пользу некоторым людям, однако другим оно может серьезно навредить. Кроме того, мало кому удается сбросить вес на такой системе питания, рассказала в эфире радио Sputnik врач-диетолог Татьяна Жаровская.

Интервальное голодание — система, при которой сутки делят на два периода, в один из которых запрещено есть. Чаще люди выбирают систему 16/8, при которой разрешено есть в течение восьми часов в сутки. Такая система питания считается хорошим способом похудеть, но врачи считают, что она может принести больше вреда, чем пользы.

«Как врач я не рекомендую интервальное голодание, потому что при нем страдают поджелудочная железа, печень и желчный пузырь, и побочный эффект интервального голодания — заболевания этих органов брюшной полости. Так, большие перерывы между приемами пищи приводят к тому, что желчь копится, застаивается, усиливаются риски камнеобразования», — сказала Жаровская.

Кроме того, похудеть на этой системе удается не всем: часто после продолжительного голодания человек набрасывается на еду, пытаясь уместить побольше в разрешенные часы, что заканчивается перееданием.

Однако есть и те, кому такая система подойдет.

«Есть люди, которые генетически могут более редко есть, им подойдет такой метод питания, но это только 20-30% людей. Также есть исследование, что интервальное голодание хорошо работает при инсулинорезистентности, когда высокий инсулин и нарушение толерантности к глюкозе», — рассказала врач.