Врач назвал пять болезней, приводящих к преждевременному семяизвержению

Уролог-андролог Гусейин Садыков назвал пять болезней, из-за которых у мужчины может происходить преждевременное семяизвержение (ПС).

Он рассказал, что существует первичная и вторичная форма ПС. Вторичная может возникнуть из-за перенесенных заболеваний. Нередко пациенты жалуются, что раньше продолжительность акта была нормальной, а потом стала сокращаться, пишет портал «Ридус».

«Частой причиной вторичного ПС становятся такие патологии, как эректильная дисфункция, хронический простатит, болезнь Паркинсона, сахарный диабет, гипертиреоз. Нередко вторичное преждевременное семяизвержение является осложнением соматического заболевания», — уточнил специалист.

Садыков пояснил, что первичная форма выявляется, как мужчина только начинает половую жизнь. Чаще всего она появляется по вине неврологических расстройств. Еще причиной развития преждевременного семяизвержения может быть короткая уздечка. Эта врожденная аномалия, которая устраняется хирургическим путем.