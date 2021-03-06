Врач назвал период заразности заболевших ковидом детей

Заболевшие ковидом дети перестают быть заразными для окружающих спустя 10 дней. При этом вирус может продолжать выделяться в течение месяца, предупредил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Вирус выделяется у детей до месяца, у большинства детей. Дети через 10 дней в основном становятся незаразными. То есть выделение вируса не означает, что человек заразен», — процитировало РИА «Новости» главного врача медицинского центра «Лидер медицины».

По словам Тимакова, вирус также может выделяться довольно долгое время вместе с фекалиями. Но, несмотря на это, окружающие не смогут заразиться от такого человека.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что женщины реже заболевают ковидом, чем мужчины. Он пояснил, что вирусу для жизнедеятельности всегда нужна клетка, а также место, за которое он может зацепиться для попадания в организм. Коронавирус цепляется за рецепторы, которых у женщин больше. Мясников отметил, что у детей этих рецепторов практически нет, поэтому они реже болеют ковидом.