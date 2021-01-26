Врач назвал отличия между антителами от прививки и перенесенного ковида

После вакцинации от коронавируса и перенесенной болезни вырабатываются разные антитела. Об этом рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора и академик РАН Арег Тотолян.

Он отметил, что в случае большинства вакциноуправляемых инфекций иммунитет, образовавшийся естественным путем, более стойкий и продолжительный, чем поствакцинальный иммунитет. Но на коронавирус это не распространится.

«Мы видим, что после перенесенной коронавирусной инфекции не у всех вырабатываются нейтрализующие антитела. У некоторых появляются антитела, но не той специфичности, которая позволяет защититься от повторного инфицирования», — передает газета «Известия» его слова.

Тотолян добавил, что препараты «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» нацелены на взаимодействие с S-белком. Поэтому благодаря вакцинации больше шансов получить антитела, которые будут защищать человека, в отличие от пассивно перенесенной инфекции. Эксперт уточнил, что речь идет о легких и бессимптомных формах заболевания. Если болезнь протекала тяжелее, то и уровень антител, и их качество будут выше.

Врач и телеведущая Елена Малышева призвала людей, находящихся в группе риска, обязательно привиться от коронавируса.