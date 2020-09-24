Врач назвал отличия гриппа от простуды
Петр Давыдов, врач скорой помощи, в эфире телеканала «Россия 1» объяснил, как отличить простуду от гриппа. Он назвал их черты.
По его словам, при гриппе высокая температура долго не спадает даже при приеме жаропонижающих препаратов. Кроме того, у больных краснеют глаза, наблюдаются ломота в мышцах, «грудной» кашель и носовые кровотечения из-за истончения стенок сосудов в носу.
При простуде же высокая температура легко сбивается, болит горло, сипнет голос. Человек страдает от головных болей, могут увеличиться лимфоузлы, появляется тошнота и кашель, написало ИА Nation News.