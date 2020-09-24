Врач назвал отличия гриппа от простуды

По его словам, при гриппе высокая температура долго не спадает даже при приеме жаропонижающих препаратов. Кроме того, у больных краснеют глаза, наблюдаются ломота в мышцах, «грудной» кашель и носовые кровотечения из-за истончения стенок сосудов в носу.

При простуде же высокая температура легко сбивается, болит горло, сипнет голос. Человек страдает от головных болей, могут увеличиться лимфоузлы, появляется тошнота и кашель, написало ИА Nation News.