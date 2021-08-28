Врач назвал различия между антителами после перенесенного COVID-19 и вакцинации

Различия между перенесенным ковидом и прививкой от коронавируса есть. Об этом рассказала главный внештатный специалист по терапии и врачебной практике Министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана Драпкина.

Иммунитет после перенесенного COVID-19 сильнее, чем после вакцинации, но лучше привиться и не заболеть, уточнила эксперт.

«Иммунитет после болезни более сильный, он более напряженный, он, на мой взгляд, лучше защищает от повторного заражения. Представьте, одно дело — иммунитет от того, что в тебе живой вирус был, бродил, определенные осложнения вызывал, а другое — это вирус только, например, на S-белок», — сказала она в эфире канала «Россия 24».

Кроме того, антительный ответ меньше после вакцинации, чем после после того, как человек переболел ковидом.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что вакцинация против коронавируса во время постковидного синдрома может улучшить состояние пациентов.