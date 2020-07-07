Врач назвал основные симптомы солнечного удара

Специалист отметила, что за своим состоянием на солнце стоит следить крайне внимательно, так перегрев от легкой стадии крайне быстро переходит в тяжелую.

«При легкой степени солнечного удара у человека появляется общая слабость, головная боль, учащается дыхание и пульс, расширяются зрачки. Последнее является явным признаком того, что с человеком на солнце что-то происходит», — рассказала Маршинцева.

Она также подчеркнула, что симптомы легкой степени удара могут протекать бессимптомно. Если находиться на солнце и дальше, то легкая степень перерастет в среднюю. При ней выражается головная боль, головокружение и возможен обморок.

При первых симптомах лучше на некоторое время отправиться в тень.