Врач назвал основные признаки теплового удара у ребенка

Тепловой удар не всегда бывает легко отличить от инфицирования, так как у него нет специфических симптомов. Родителям нужно внимательно следить за состоянием своих детей, предупредила врач-педиатр Анна Левадная.

По словам медика, при тепловом ударе у ребенка повышает температура. Могут быть судороги ног, живота или рук во время или после физической нагрузки.

«Жажда, слабость, покраснение лица, горячая и покрасневшая кожа, сыпь, обильное потоотделение, возбуждение, головная боль, тошнота, рвота, жидкий стул», — перечислила признаки теплового удара Левадная в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что с течение времени у ребенка может еще больше вырасти температура. Градусник может показать до 41,1 градуса. Кожа может стать сухой, также не исключены одышка, головокружение, вялость, спутанность сознания и невнятная речь. В особо тяжелых случаях дети могут терять сознание.

Как отметила врач-педиатр, перегревание от инфекции не всегда легко отличить. Она посоветовала обязательно обращаться к врачу в сомнительных случаях. При тепловом ударе необходимо вызвать скорую.