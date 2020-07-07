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    07 июля 2020, 16:14

    Врач назвал оптимальную температуру кондиционера в жару

    Дарья Морозова

    Температура кондиционера должна быть примерно на восемь градусов ниже температуры тела. Об этом сообщил телеканал «Москва 24» со ссылкой на врача-терапевта Татьяну Романенко.
    Врач назвал оптимальную температуру кондиционера в жару

    По данным телеканала «Царьград», холодный воздух в помещении в течении длительного времени может спровоцировать простудные заболевания.

    «Оптимальная температура должна быть на 6–8 градусов ниже температуры тела. Она составляет 36,6, соответственно, устанавливаем на 26 градусов», — рассказала Романенко.

    Она уточнила, что также можно включить кондиционер в режиме быстрого охлаждения, если есть возможность на это время не находиться в помещении.

    «За короткое время мы быстро снижаем температуру, а потом устанавливаем оптимальный температурный режим», — пояснила врач.

    Ранее стало известно, что пассажиров пригородных электричек в Подмосковье обеспечат питьевой водой. Воду раздают бесплатно в дни, когда температура воздуха достигает предельных для лета отметок — от 28 градусов тепла и выше. В ЦППК пошли на такие меры из-за жары, установившейся в столичном регионе.