Врач назвал оптимальную температуру кондиционера в жару

По данным телеканала «Царьград», холодный воздух в помещении в течении длительного времени может спровоцировать простудные заболевания.

«Оптимальная температура должна быть на 6–8 градусов ниже температуры тела. Она составляет 36,6, соответственно, устанавливаем на 26 градусов», — рассказала Романенко.

Она уточнила, что также можно включить кондиционер в режиме быстрого охлаждения, если есть возможность на это время не находиться в помещении.

«За короткое время мы быстро снижаем температуру, а потом устанавливаем оптимальный температурный режим», — пояснила врач.

Ранее стало известно, что пассажиров пригородных электричек в Подмосковье обеспечат питьевой водой. Воду раздают бесплатно в дни, когда температура воздуха достигает предельных для лета отметок — от 28 градусов тепла и выше. В ЦППК пошли на такие меры из-за жары, установившейся в столичном регионе.