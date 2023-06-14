Здоровье 14 июня 2023, 07:59 Врач назвал опасный симптом сбоя в организме Хирург Гадзиян: тяжелый утренниц кашель является опасным симптомом Freepik

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Утренний кашель «до задыхания», даже у курильщиков, — опасный симптом, который может сигнализировать о серьезном сбое в организме, предупредил хирург, андролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян. Об этом написала «Российская газета».

Среди других симптомов, которые должны насторожить, врач назвал постоянные головные боли и изжогу, перебои в работе сердца, тревожное ощущение в груди. По его словам, они могут сигнализировать об онкологическом заболевании, «трагических последствиях» ковида, легочных и сердечно-сосудистых заболеваниях, среди которых аневризма аорты.

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Гадзиян посоветовал вовремя проходить диспансеризацию, сдавать анализы, в том числе гастроскопию и колоноскопию. Он добавил, что у переболевших ковидом могут развиваться тромбы — некоторые не сдают анализы крови «на тромбообразование» и потом «умирают за секунды».

Во время обследований специалисты нередкл фиксируют последствия неправильного образа жизни и вредных привычек, отметил врач. Иногда это снижение зрения, ожирение печени, ранняя гипертония, а иногда и рак — горла, легкого, кишечника.