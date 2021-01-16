Врач назвал опасный продукт при коронавирусе

«Грейпфрут действительно не рекомендуется при лечении коронавируса», — заявила она.

При коронавирусе, который протекает на фоне кардиологического заболевания, употребление этого фрукта может быть опасным. Также категорически нельзя есть грейпфрут людям, которые пьют препараты для снижения уровня холестерина или лечатся от атеросклероза. Причем запрещается употреблять и сами грейпфруты, и пить сок из них.

Иногда медики назначают ряд препаратов при лечении онкологии, в том числе рака молочной железы. В таком случае тоже нельзя употреблять грейпфрут ни в каком виде.

«В инструкции к данным препаратам есть сноска, где указано, с чем нельзя сочетать медикаменты. Инструкцию читают немногие, однако, это делать действительно необходимо. Другими словами, употреблять грейпфрут нельзя при приеме седативных препаратов и при лечении онкологии», — рассказала терапевт.

В некоторых препаратах содержится нейрогенин. При взаимодействии с грейпфрутом он может, в частности, резко снизить действие медикамента или дать неожиданные последствия для организма.

Ранее врач рассказала о детоксе, который необходим организму после новогодних праздников. В первую очередь стоит употреблять полезные продукты: овощи и фрукты, рыбу. Также следует ограничить количество сахара.