Врач назвал опасные способы лечения зубов

Лечить зубную боль средствами народной медицины не стоит. В противном случае могут возникнуть инфекционные процессы и осложнения. Таким мнением поделился врач Владимир Шипков в беседе с «Газетой.Ru».

«Зубная боль бывает весьма сильной, но это не повод использовать лук, сырой картофель, сало, чеснок и другие продукты для ее купирования. Боль — следствие деструктивных процессов, происходящих в глубоких тканях зуба, поэтому проблему нужно решать последовательно», — отметил врач.

Он подчеркнул, что прикладывание еды к больным зубам может только повлечь за собой осложнения и ухудшить состояние.

Кроме того, специалист посоветовал не отбеливать зубы в домашних условиях. Средства, которые люди используют для подобной процедуры в домашних условиях, крайне негативно сказываются на состоянии эмали. Результат же вряд ли вас порадует — таким образом можно осветлить зубы лишь на один-два тона.