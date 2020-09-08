Врач назвал опасные последствия коронавируса для детей

«Когда ребенок заболел, и инфекция пошла по такому пути — это становится проблемой, но не очевидны методы ее решения. Если мы не можем медикаментозно бороться с вирусом, то, наверное, мы не сможем и лечить такой синдром», — пояснил вирусолог.

Аграновский считает, что обнаруженная Центром медицинских наук Техасского университета связь между заболеваниями вполне возможна, поскольку коронавирус не привязан к какой-то определенной группе тканей и способен поражать нервную и другие системы, включая мозг. Об этом говорят научные публикации.