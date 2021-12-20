Врач назвал опасность употребления мандаринов на голодный желудок

Мандарины крайне не рекомендуется употреблять на голодный желудок. Таким мнением поделился врач-диетолог Алексей Ковальков. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание VolgaDay.

Мандарины являются источниками многих полезных веществ, среди которых витамины C и B, а также магний, кальций и калий. Кожура мандарина способна успокаивать — благодаря наличию эфирных масел. Однако употреблять эти цитрусовые на голодный желудок не стоит. В противном случае могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Перед тем, как есть мандарины, их необходимо тщательно вымыть с использованием мыла. Таким образом получится избежать попадания сернистых соединений на плод. Эти вещества также опасны для организма. Их используют для того, чтобы фрукты не испортились при транспортировке, объяснил Ковальков.

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