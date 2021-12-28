Врач назвал опасность самостоятельного лечения синусита

Многие люди, столкнувшись с синуситом, начинают лечить его самостоятельно. Однако в таком случае это заболевание может превратиться в менингит. Таким мнением поделился заведующий клинико-диагностическим отделением, терапевт клиники НАКФФ, кандидат медицинских наук Павел Александров в беседе с РИА ФАН.

Специалист предупредил, что синусит является хроническим заболеванием. Обычно он обостряется несколько раз в год. Лучше всего доверить лечение этого заболевания лору или терапевту.

«Лечить дома синусит самостоятельно категорически не рекомендуется, необходимо обращаться к врачу. Тем более что доступность медицинской помощи сейчас на высоком уровне, никакого труда не составит попасть на прием к лору, терапевту или врачу общей практики», — отметил врач.