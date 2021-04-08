Врач назвал опасность применения обезболивающих при мигрени

Руководитель Дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный объяснил, в чем заключается опасность применения обезболивающих препаратов при мигрени, сообщил телеканал «Звезда».

Он рассказал, что, если не лечить аневризму сосудов, появляется риск серьезных осложнений. По словам Безымянного, головная боль может быть вызвана и повышением артериального давления, и эмоциональным или физическим напряжением.

«Если у человека боль возникла впервые, и нехарактерна для предыдущих подобных явлений, то, конечно же, нужно прийти к врачу. Чтобы врач осмотрел, измерил артериальное давление, оценил неврологический статус и подобрал уже эффективное лечение, сказал, какие таблетки стоит принимать, какие — не стоит», — уточнил врач.

Эксперт отметил, что иногда простая головная боль может сигнализировать об опасных для жизни заболеваниях.