Врач назвал опасность минеральной воды

Лечебную минералку здоровым людям пить не рекомендуется. Кислотная вода может нанести серьезный вред при язве или гастрите.

«Существуют щелочные и кислотные минеральные воды. В зависимости от организма, прежде всего в связи с имеющимися заболеваниями желудочно-кишечного тракта назначаются те или иные. При язве или гастрите кислотные воды нанесут вред больному», — приводит радиостанция «Говорит Москва» слова диетолога Елены Соломатиной.

Собеседник добавила, что лечебную минеральную воду пить без показаний врача вообще нельзя. Единственное что можно — это сделать пару глотков, чтобы попробовать ее на вкус. Если здоровый человек будет употреблять такую воду без ведома специалиста, он рискует заработать проблемы со здоровьем.

Соломатина отметила, что столовую минеральную воду можно пить без ограничений. Что же касается рекомендаций по «регулярному употреблению воды», то воспринимать этот совет буквально и пить жидкость стаканами не стоит. Достаточно каждые 30 минут делать по глотку. Кроме того, рассчитывая свою суточную норму воды, необходимо учитывать количество жидкости, которая содержится в пище.