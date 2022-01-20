Врач назвал опасное заблуждение, связанное с «омикроном»

Хирург-отоларинголог из Мельбурна Эрик Леви заявил, что заражение «омикроном» не защитит переболевшего от всех последующих вариантов ковида. Он отметил, что болезнь протекает для всех по-разному, поэтому не стоит пытаться заболеть специально.

Об этом Эрик Леви заявил в своем Twitter.

«Даже не пытайтесь намеренно заразиться „омикроном“. Ведь вы не знаете, окажется ли ваша иммунная система готова принять удар. Для многих болезнь протекает крайне тяжело», — написал он.

Врач уточнил, что после выздоровления от «омикрона» пациент получит не более четырех недель иммунитета. Когда этот срок закончится, он снова сможет заразиться коронавирусом. При этом врач напомнил, что самой надежной защитой от заражения и тяжелых последствий болезни остается вакцинация.

Ранее фолк-певица из Чехии Хана Хорка специально заразилась коронавирусом, чтобы не вакцинироваться. Она планировала получить антитела и все привелегии, которые недоступны тем, кто пока не привился или не переболел. В соцсетях 57-летняя артистка рассказала, что пошла на поправку, но через два дня умерла.