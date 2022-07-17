Врач назвал новый симптом оспы обезьян

Боль в горле и увеличенные лимфоузлы могут свидетельствовать о заражении оспой обезьян. Такое заявление в интервью URA.RU сделал врач-педиатр, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Он напомнил, что у оспы обезьян преобладают симптомы вирусной инфекции.

«Поэтому здесь могут присутствовать и боли в горле, и общее недомогание, и лихорадка, и болезненность лимфоузлов. Но самое главное — это сыпь, которая имеет стадийный, симметричный, системный характер», — сказал Токарев.

Он отметил, что при появлении боли в горле нельзя сразу диагностировать оспу обезьян. При этом вирусе неприятные ощущения возникают только на фоне повышения температуры, общего интоксикационного синдрома. Также при оспе обезьян боль в горле возникает из-за воспалительных процессов в шейных и подчелюстных лимфоузлах.

Токарев отметил, что при легком течении этот вирус можно спутать с аллергией.

«Оспу обезьян очень легко заметить. Но учитывая то, что тяжесть течения заболевания может быть различна, иногда высыпания манифестируются в неярко выраженной, а стертой форме. И тогда оспа даже может напоминать аллергию. Поэтому, если появляется сыпь, лучше перестраховаться, обратиться к врачу и обследоваться», — сказал педиатр.