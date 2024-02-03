Здоровье 03 февраля 2024, 02:09 Врач назвал норму воды в день, чтобы не было тромбов Врач Денисова: нужно выпивать до двух литров воды в день, чтобы не было тромбов Freepik

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Неправильное питание и дефицит жидкости увеличивают риски сгущения крови и образования тромбов, но этого можно избежать, если выпивать в день от полутора до двух литров воды или хотя бы некрепкого чая. Об этом в беседе с изданием «Аргументы и факты» рассказала врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.

«Один из рисков сгущения крови и образования тромбов — высокое потребление кофеина. Причем неважно в чем — в чае, кофе, энергетических напитках», — подчеркнула специалист.

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Она отметила, что такие напитки необходимо умеренно потреблять, но если человек выпивает много кофе, то ему следует больше пить и чистой воды.

Диетолог также посоветовала не злоупотреблять жирной пищей, потому что повышенное содержание жира, особенно животного, в рационе тоже повышает риск сгущения крови. Она привела в качестве примера кетодиету, у которой один из побочных эффектов именно повышенное тромбообразование.

Денисова также отметила, что следует умеренно употреблять соль. Если в организме ее много, то могут появиться отеки. Это значит, что «в межклеточном пространстве воды много, а во внутриклеточном — мало», что является еще одним фактором образования тромбов.

Диетолог рекомендовала не забывать добавлять в свой рацион еще и витамины с минеральными веществами, чтобы сбалансировать питание.

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