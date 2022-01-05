Врач назвал неожиданную причину образования тромба

В холодную погоду все люди стараются одеться как можно теплее, но оказывается чрезмерное утепление в такой период повышает риск тромбоза, рассказал хирург и кардиолог Владимир Хорошев.

Парниковый эффект повышает склонность к образованию тромба, объяснил Хорошев. Его слова привела «Вечерняя Москва».

«Если температура — три-четыре градуса тепла или мороза, а человек укутан девятнадцатью шарфами и одет в три свитера — он тоже провоцирует у себя формирование тромбоза», — отметил кардиолог.

Среди других причин возникновения тромбоза Хорошев перечислил травмы конечностей, отморожение, последствия перенесенного коронавируса, а также хронические заболевания.

Первым самым главным сигналом недуга кардиолог назвал боль, которая ощущается в зависимости от того, где возник тромбоз.

В месте возникновения тромбоза, как отметил Хорошев, ощущается похолодание конечности. Он рекомендовал обращаться к врачу при появлении первых симптомов недуга.

Профессор из Великобритании Марк Уайтли рассказал, что главное и самое опасное осложнение после COVID-19 — это возникновение тромбозов. Однако возникнуть они могут не только из-за болезни. Часто тромбы возникают у людей, которые ведут сидячий образ жизни и не занимаются спортом.