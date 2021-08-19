Врач назвал неожиданное последствие коронавируса

Доктор медицинских наук Василий Власов рассказал, что после коронавируса может измениться внешний вид ногтей. Но насколько часто это встречается — пока непонятно. Об этом сообщил NEWS.ru.

Он уточнил, что пока все последствия инфекции плохо изучены. В частности неизвестно, насколько часто у пациентов встречается изменение ногтей. Также Власов отметил, что это является не симптомом инфекции, а именно возможным последствием после того, как пациент ее перенес. «Это помогает составить более полную картину длительного течения ковида. Последствия длительного коронавируса еще предстоит установить», — пояснил врач.