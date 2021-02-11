facebook_pixel
    11 февраля 2021, 09:28

    Врач назвал неочевидные причины головной боли

    Александр Блинов

    Врач-ангионевролог Евгений Широков рассказал о причинах головной боли, которая не всегда связана с заболеванием. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

    Врач назвал неочевидные причины головной боли

    Головная боль зачастую является следствием малоподвижного образа жизни, рассказал специалист. Широков отметил, что еще одной причиной может являться душное помещение, что связано с недостатком кислорода, повышенной температурой и избытком углекислого газа. Все это приводит к сосудистым спазмам и повышению внутричерепного давления. Головная боль также возникает при обезвоживании, что приводит к вязкости крови.

    Специалист посоветовал соблюдать режим дня, не пропускать завтрак, ежедневно прогуливаться хотя бы по 30 минут, делать массаж головы и расчесывать волосы.

    Психотерапевт Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг ранее назвал группы людей, которым лучше воздержаться от просмотра телевизора. Он отметил, что в основном речь идет о страдающих от эпилепсии, и подчеркнул, что избыток негативной информации особенно пагубно влияет на здоровье пожилых людей.