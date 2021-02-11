Врач назвал неочевидные причины головной боли

Врач-ангионевролог Евгений Широков рассказал о причинах головной боли, которая не всегда связана с заболеванием. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

Головная боль зачастую является следствием малоподвижного образа жизни, рассказал специалист. Широков отметил, что еще одной причиной может являться душное помещение, что связано с недостатком кислорода, повышенной температурой и избытком углекислого газа. Все это приводит к сосудистым спазмам и повышению внутричерепного давления. Головная боль также возникает при обезвоживании, что приводит к вязкости крови.

Специалист посоветовал соблюдать режим дня, не пропускать завтрак, ежедневно прогуливаться хотя бы по 30 минут, делать массаж головы и расчесывать волосы.

Психотерапевт Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг ранее назвал группы людей, которым лучше воздержаться от просмотра телевизора. Он отметил, что в основном речь идет о страдающих от эпилепсии, и подчеркнул, что избыток негативной информации особенно пагубно влияет на здоровье пожилых людей.