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    07 ноября 2020, 09:15

    Врач назвал настораживающий симптом коронавируса

    Анастасия Калинина

    Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок считает, что самый настораживающий симптом при COVID-19 — это одышка. Об этом он рассказал «Ленте.ру».
    Врач назвал настораживающий симптом коронавируса

    По его словам, если у человека поднялась температура тела, то ему и так становится сложнее дышать. Поэтому считать частоту дыхания нужно в покое.

    «Сели в кресло, успокоились, и просто дышите, считаете свое дыхание. Для здорового взрослого человека частота дыхания составляет от 16 до 20 вдохов в минуту. Если дыхание учащается, это говорит о том, что развивается дыхательная недостаточность», — объяснил эксперт.

    Он также обратил внимание, что одышка в сочетании с тахикардией очень опасна. Поэтому, если у человека нет температуры, но наблюдается учащенный ритм сердца и одышка, то это повод обеспокоиться, вызывать врача и сделать компьютерную томографию легких.

    Врач-вирусолог Анна Демина рассказала, что при COVID-19 растиранием спиртом считается неэффективной процедурой. Кроме того, это может навредить больному. Тем не менее, по ее словам, руки нужно периодически обрабатывать антисептиками.