Врач назвал настораживающий симптом коронавируса

По его словам, если у человека поднялась температура тела, то ему и так становится сложнее дышать. Поэтому считать частоту дыхания нужно в покое.

«Сели в кресло, успокоились, и просто дышите, считаете свое дыхание. Для здорового взрослого человека частота дыхания составляет от 16 до 20 вдохов в минуту. Если дыхание учащается, это говорит о том, что развивается дыхательная недостаточность», — объяснил эксперт.

Он также обратил внимание, что одышка в сочетании с тахикардией очень опасна. Поэтому, если у человека нет температуры, но наблюдается учащенный ритм сердца и одышка, то это повод обеспокоиться, вызывать врача и сделать компьютерную томографию легких.

Врач-вирусолог Анна Демина рассказала, что при COVID-19 растиранием спиртом считается неэффективной процедурой. Кроме того, это может навредить больному. Тем не менее, по ее словам, руки нужно периодически обрабатывать антисептиками.