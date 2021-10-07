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    07 октября 2021, 15:11

    Врач назвал «народные» средства от простуды, которые не способны вылечить

    Терапевт Водовозов назвал лимон и чеснок неэффективными в лечении ОРВИ

    Оксана Лавнюженко

    Врач-терапевт высшей квалификационной категории, член Ассоциации медицинских журналистов и бывший подполковник медицинской службы запаса Алексей Водовозов рассказал о четырех народных средствах, которые при лечении простуды не помогают. Об этом написал сайт kp.ru.

    Врач назвал «народные» средства от простуды, которые не способны вылечить

    По словам специалиста, среди народных средств еще не найдется того, о котором можно было бы сказать, что это чудо-лекарство. Считается, что чеснок, лимоны, горчичники и редька с медом способны победить любую простуду. Однако, по словам терапевта, это далеко не так.

    «Увлечение витамином С выросло из ошибочных представлений лауреата Нобелевской премии по химии и премии мира Лайнуса Полинга о влиянии аскорбиновой кислоты на человеческий организм. Но клинические исследования все как на подбор против утверждения, что витамин С лечит все подряд. Ну, разве что кроме цинги, то есть собственно авитаминоза по аскорбиновой кислоте», — сообщил специалист.

    Врач вспомнил, что при ковиде сначала все советовали пить аскорбинку в гипердозах. Однако витамин С в борьбе с этой инфекцией оказался бесполезен, этот факт доказали ученые. Витамин С и вовсе становится вредным, если его пить от семи граммов в неделю и выше.

    Что касается чеснока, то он также малоэффективен в лечении ОРВИ. В качестве профилактики его можно употреблять в пищу, но вот вылечить болезнь этот овощ не способен, считает эксперт.

    По поводу меда с редькой врач считает, что такое сочетание имеет место быть. Однако для профилактики простуд достаточно есть мед на ночь — от половины до двух чайных ложек в зависимости от возраста. При этом лакомство строго противопоказано детям до 12 месяцев.