Врач назвал «народные» средства от простуды, которые не способны вылечить

Врач-терапевт высшей квалификационной категории, член Ассоциации медицинских журналистов и бывший подполковник медицинской службы запаса Алексей Водовозов рассказал о четырех народных средствах, которые при лечении простуды не помогают. Об этом написал сайт kp.ru.

По словам специалиста, среди народных средств еще не найдется того, о котором можно было бы сказать, что это чудо-лекарство. Считается, что чеснок, лимоны, горчичники и редька с медом способны победить любую простуду. Однако, по словам терапевта, это далеко не так.

«Увлечение витамином С выросло из ошибочных представлений лауреата Нобелевской премии по химии и премии мира Лайнуса Полинга о влиянии аскорбиновой кислоты на человеческий организм. Но клинические исследования все как на подбор против утверждения, что витамин С лечит все подряд. Ну, разве что кроме цинги, то есть собственно авитаминоза по аскорбиновой кислоте», — сообщил специалист.

Врач вспомнил, что при ковиде сначала все советовали пить аскорбинку в гипердозах. Однако витамин С в борьбе с этой инфекцией оказался бесполезен, этот факт доказали ученые. Витамин С и вовсе становится вредным, если его пить от семи граммов в неделю и выше.

Что касается чеснока, то он также малоэффективен в лечении ОРВИ. В качестве профилактики его можно употреблять в пищу, но вот вылечить болезнь этот овощ не способен, считает эксперт.

По поводу меда с редькой врач считает, что такое сочетание имеет место быть. Однако для профилактики простуд достаточно есть мед на ночь — от половины до двух чайных ложек в зависимости от возраста. При этом лакомство строго противопоказано детям до 12 месяцев.