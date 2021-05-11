Врач назвал наиболее полезный молочный продукт для ежедневного рациона

Член Национального общества диетологов и член Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер рассказала, какие молочные продукты наиболее полезны для организма человека. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Нутрициолог напомнила о пользе молочных и кисломолочных продуктов, восполняющих в огранизме запасы белка. Наиболее эффективно с этим справляется творог, поскольку он содержит наибольшее его количество на 100 граммов продукта.

«Творог лучше брать 5% по жирности, чтобы мы и калорийности не превысили и, соответственно, совсем обезжиренный не ели, потому что жиры имеют важную роль в построении клеток нашего тела», — напомнила Деккер.

Следом за творогом врач назвала кефир, варенец, йогурт и ряженку. Замыкает список молоко, которое оказалось на последнем месте не из-за вредности, а потому что не все люди имеют переносимость лактозы. Часть населения перестает переварить лактозу. Это может произойти, если человек делал длительный перерыв в употреблении молочных продуктов, подытожила диетолог.