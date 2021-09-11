Врач назвал мифом пользу витаминов для профилактики простуды
Использование биологически активных веществ не спасает от простуды осенью. Об этом заявила врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова.
По ее словам, употребление витаминов C, D, а также цинка в целях профилактики неэффективно. Она подчеркнула важность соблюдения дозировки пищевых добавок. Об этом написала «Российская газета».
Сафонова добавила, что на работу иммунной системы влияет баланс жиров, белков и углеводов в рационе питания. Около 80% иммунитета зависит от деятельности кишечника, поэтому нельзя допускать нарушений в его работе.
«Отдавайте предпочтение натуральным продуктам, которые с приходом осени можно легко найти на местных рынках, и не забывайте съедать по тарелке свежих овощей в день», — сказала медик.
Сафонова подчеркнула, что кроме борьбы с пандемией коронавируса, нужно избежать эпидемии гриппа. Для этого, она посоветовала сделать прививку от гриппа в этом месяце или октябре Особенно вакцинация важна для детей, пожилых, беременных женщин. Именно эта группа людей можно столкнуться с осложнениями после болезни.