Врач назвал мифом эффективность вина против коронавируса

Некоторые считают, что вино имеет необходимые свойства для лечения и профилактики COVID-19. Но врач-нарколог Руслан Исаев назвал эту информацию мифом, в который просто приятно верить.

«Много было публикаций о пользе красного вина. Якобы при употреблении в умеренных дозах оно обладает противоопухолевым эффектом, а также якобы спирт отрицательно влияет на развитие бактерий и вирусов», — заявил Исаев «Ленте.ру».

При этом он добавил, что речь идет о публикациях, не основанных на каких-то больших исследованиях. Пока специалисты не изучали фундаментально этот вопрос, а значит сложно реально оценить подобные свойства красного вина.

«Это такой миф, в который очень приятно верить, поэтому, наверное, он живуч», — заключил врач.

Ранее генеральный директор НМИЦ имени Алмазова Минздрава России Евгений Шляхто предупредил, что COVID-19 часто дает осложнения на сердечно-сосудистую систему. Он посоветовал снова обратиться за помощью к врачу, если после выздоровления заболит сердце, появится удушье или отеки, пишет «Газета.ru».