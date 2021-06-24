Врач назвал людей, которым лучше воздержаться от отдыха на море

Жителям средний полосы России, особенно северных районов, рекомендуется отдых на море. Однако в ситуации распространения коронавируса лучше находить места недалеко от дома. Об этом заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Для жителей климата средней полосы, а особенно более северных районов, отдых у моря действительно полезен. Это пополнение запасов йода, благотворное влияние солей и минералов, содержащихся в морской воде, морской воздух, а также релаксация», — сказал Тяжельников РИА «Новости».

При этом он отметил, что морской климат подходит не всем людям по состоянию здоровья. В частности, лучше проконсультироваться с врачами тем, кто переболел заболеваниями легких.

Врач подчеркнул, что сейчас нужен брать в расчет эпидемическую обстановку, цены на отдых и повышенный спрос в этому году. Лучше оценить, стоят ли связанные с этими факторами риски нервов. Кроме того, лучше вакцинироваться перед отпуском.

«Ведь путь до места отдыха, да и сам отдых на море часто подразумевает под собой посещение общественных мест, где риск заражения коронавирусом особенно высок. А самым эффективным и безопасным способом защититься от инфекционных заболеваний, в том числе и ковида, является вакцинация», — напомнил эксперт.

Он добавил, устойчивый иммунитет устанавливается только через некоторые время после введения второго компонента.

Тяжельников считает, что хорошо отдохнуть можно и недалеко от дома. Важно больше бывать на свежем воздухе и получать позитивные эмоции.