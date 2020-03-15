Врач назвал людей, для которых коронавирус может быть особенно опасен

Профессор НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Щелканов привел в пример курящего пенсионера: мало того, что организм у него ослаблен, так еще и к этому возрасту у него точно накопится несколько болезней. Новый коронавирус может обострить их, но это касается любых респираторных инфекций, уточнил врач. Щелканов уточнил, что пожилые люди с особым вниманием обязаны относиться к национальному календарю прививок и не пренебрегать вакцинированием.

Однако не только пенсионеры оказались в группе риска нового коронавируса. Помимо них, болезни стоит особенно опасаться маленьким детям, беременным женщинам, курильщикам и людям с избыточной массой тела.

«Это маленькие дети. Хотя мы знаем, что при beta-коронавирусных инфекциях маленькие дети как-то меньше вовлечены в процесс, но их нельзя исключать. Затем — это лица, у которых в анамнезе имеются иммунно-дефицитные состояния, сердечно-сосудистые, легочные заболевания. Люди с излишним весом. Сюда же относятся курильщики и беременные женщины. Вот беременные женщины — это одна из очень серьезных групп риска», — подчеркнул эксперт.